Глава МИД Эстонии Цахкна допустил размещение в стране ядерного оружия

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие НАТО. Об этом господин Цахкна рассказал в эфире ETV.

Господин Цахкна отметил, что у Эстонии нет доктрины, которая исключала бы такую возможность. «Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории... если НАТО сочтет это необходимым в соответствии с нашими планами обороны»,— уточнил министр.

По словам главы эстонского МИДа, Европе не следует отвергать идею о ядерном сдерживании в НАТО на национальном уровне. У самой Эстонии ядерного оружия нет.

В июне 2025 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что страна может принимать военные самолеты союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки.