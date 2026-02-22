В Кабардино-Балкарии установили освещение на 62 км дорог

За прошедший год в Кабардино-Балкарии было освещено 62 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Как сказано в сообщении, программа о устройству наружного освещения на региональных автомобильных дорогах действует в республике на протяжении нескольких лет. В 2023 году освещено 105 км, в 2024 году — 85 км, в 2025 году — 62 км. За период с 2019 по 2025 годы на региональных автомобильных дорогах республики обустроено более 447 км наружного освещения. Работы по развитию дорожного освещения будут продолжены и в 2026 году.

Мария Иванова