Житель Кубани украл 95 пачек сливочного масла

Мужчина из станицы Азовской пойдет под суд за кражу сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Северском районе Краснодарского края гражданин осуществил две кражи из крупных сетевых магазинов. Полицейские установили, что он похитил 95 пачек масла на общую сумму более 16 тыс. руб.

В отношении жителя Кубани возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. По данным полиции Краснодарского края, мужчина уже был судим ранее.

София Моисеенко

