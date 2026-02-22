Житель Кубани украл 95 пачек сливочного масла

Мужчина из станицы Азовской пойдет под суд за кражу сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

В Северском районе Краснодарского края гражданин осуществил две кражи из крупных сетевых магазинов. Полицейские установили, что он похитил 95 пачек масла на общую сумму более 16 тыс. руб.

В отношении жителя Кубани возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. По данным полиции Краснодарского края, мужчина уже был судим ранее.

София Моисеенко