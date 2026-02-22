Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Удмуртии объявили победителей Республиканских зимних сельских спортивных игр

В Красногорском районе Удмуртии закончились Республиканские зимние сельские спортивные игры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Победителями в общекомандном зачете первой группы стали представители Увинского района, второе и третье места заняли Завьяловский и Игринский районы. Во второй среди первых соответственно оказались Шарканский, Алнашский и Вавожский районы, в третьей группе — Юкаменский, Селтинский и Дебесский районы.

«На четыре ярких дня село Красногорское стало гостеприимным центром спортивной жизни Удмуртии, объединив спортсменов и болельщиков. И это не случайно, сегодня наш регион является одним из лидеров по количеству сельских жителей, занимающихся спортом <...> Впереди у нас 35-е Республиканские летние сельские спортивные игры. Призываю всех начинать подготовку уже сейчас, чтобы новый сезон принес еще больше побед»,— отметил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Напомним, Республиканские зимние сельские спортивные игры начались 18 февраля. Более 900 участников со всех 25 районов Удмуртии состязались по 14 дисциплинам.

Кадры открытия зимних сельских игр и первые соревнования

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Соревнования в рамках Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Соревнования в рамках Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Соревнования по рыбной ловле в рамках зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Соревнования по рыбной ловле в рамках зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Матч по хоккею на Республиканских зимних сельских спортивных играх.

Матч по хоккею на Республиканских зимних сельских спортивных играх.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Соревнования в рамках Республиканских зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Соревнования по рыбной ловле в рамках зимних сельских спортивных игр в селе Красногорское.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Матч по хоккею на Республиканских зимних сельских спортивных играх.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

