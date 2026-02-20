В Удмуртии открылись 32-е Республиканские зимние сельские спортивные игры

Открытие 32-е Республиканских зимних сельских спортивных игр (0+) прошло в селе Красногорское в Удмуртии 19 февраля. В этом году участие в них принимают около 900 спортсменов, что прибыли из всех 25 районов республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Согласитесь, где как не в спорте, проявляется сплоченность и дух единства, поэтому я рад, что в Удмуртии такая славная многолетняя традиция», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время торжественного открытия. Он отметил также, что проведение игр в Год единства народов России обретает «особый смысл».

Участников пришли поддержать и гости, среди которых олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Тамара Тихонова, чемпионка СССР по лыжным гонкам Нина Парамонова и призер Олимпийских игр Иван Черезов. В честь открытия игр огонь зажег мастер спорта по полиатлону Александр Тугбаев.

Спортсмены состязаются по 14 дисциплинам, а ожидает их 93 медали. Уже прошли соревнования по дартсу, хоккею, стрельбе, шашкам, шахматам, полиатлону.

По трем дисциплинам подвели итоги: в лыжном парном спринте победили Владислав Брызгалов и Даниил Иванов (Малопургинский район), а также Александра Гаврилова с Екатериной Воронцовой (Завьяловский район), в рыболовстве — команда из Кезского района. В баскетболе лучшими в категории «А» среди мужских и женских команд стали представители Увинского района, в категории «Б» — женщинская команда из Вавожского района и мужская из Завьяловского.

Напомним, в рамках подготовки к играм в Красногорском районе отремонтировали лыжную базу, часть помещений спорткомплекса и районного физкультурно-оздоровительного комплекса.