Всему миру назло

Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на товары из всех стран мира, а уже через день повысил их до 15%. В своей соцсети он назвал этот шаг юридически обоснованным. Новые тарифы вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, сообщили в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Allison Robbert / AP Фото: Allison Robbert / AP

20 февраля Верховный суд США признал введение большей части торговых пошлин незаконным. Из вердикта следует, что президент превысил свои полномочия, когда принимал соответствующее решение. В ответ Трамп сразу заявил о повторном введении тарифов. Спустя сутки он «досконально изучил антиамериканское решение суда» и повысил уже новую тарифную ставку.

Почему пошлины так важны для президента США? Политтехнолог и глава компании «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский объясняет это подготовкой к промежуточным выборам в Конгресс:

«У Дональда Трампа есть красивая цифра, которая звучит следующим образом: это либо $130 млрд, либо $175 млрд, которые якобы удалось собрать благодаря тарифам. Пока что я убедительной верификации по этим данным не видел. Но Reuters, например, пишет про $175 млрд. И Дональд Трамп, конечно же, будет использовать это в своей агитационной кампании.

Ему очень важно показать, что тарифы — это хорошая политическая и экономическая стратегия, которая принесла дивиденды и американским избирателям. Потому что эти промежуточные выборы будут про экономику прежде всего.

Второй аспект — это, конечно же, его идеологическая особенность. Еще с 1980-х годов он всегда выступал за тарифы. Причем и Японии, и Европейского союза это касалось, когда Трамп еще был известен только как бизнесмен, даже не как шоумен.

Есть, наверное, еще и третий, психологический аспект: обсудили 10%, а потом ввели 15%, потому что Трамп буквально хочет сказать, что он так поступить может, собственно, кто ему что сделает.

Вместе с тем решение Верховного суда бьет не столько по президенту, сколько именно по перераспределению властей. Мы видим, что все-таки даже консервативные судьи, а их там большинство сейчас, пошли против решения Дональда Трампа. Они считают, что здесь глава Белого дома не прав, и то, как он понимает американское законодательство, неверно в корне. И, конечно же, оно показывает, что действительно Трамп проиграл эту схватку.

Моя гипотеза вот именно электоральная: те, кто видел это решение, все равно не передумали. Те, кто недовольны тарифами, таковыми и останутся, даже если бы Верховный суд сказал по-другому. Это решение на выборах не скажется, но оно отразится на репутации Дональда Трампа: ему показали, что с ним не согласны».

Тарифы на поставки стали, автомобилей и некоторых других товаров Верховный суд США сохранил по соображениям нацбезопасности. По данным Bloomberg, американская таможня с апреля 2025-го успела собрать $170 млрд. Вопрос их возвращения импортерам не обсуждается, подчеркнул Трамп.

Тем временем, Евросоюз подготовил антипринудительный инструмент для ответа на новые пошлины, об этом заявил министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Николя Форисье. По его словам, Париж уже консультируется с Брюсселем. Речь об ответных мерах, в том числе против американских техногигантов. В итоге Евросоюз и США могут заключить новое торговое соглашение, считает профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский:

«Верховный суд постановил, что именно тот указ президента от 2 апреля 2025 года полностью противоречил закону. В США все-таки есть верховенство закона, rule of law, и разделение властей. Трамп считал, что он может это под себя подмять.

Теперь могут пойти иски с требованием компенсаций, так как предприятия, рядовые налогоплательщики понесли убытки, переплатили. Компании-производители, которые используют комплектующие, запчасти, материалы, приходящие по импорту, в такой же ситуации оказались. Но этим будут уже заниматься суды более низкой инстанции, ссылаясь на решение Верховного суда.

Что касается отношений с ЕС, то европейцам уместно сослаться на последнее торговое соглашение. Но для Трампа же не составляет никакой проблемы заключить одну сделку сегодня, а через два месяца — другую. Оказалось, что Соединенные Штаты имеют какие-то новые претензии к Европе сверх того соглашения, которое было подписано.

Европа сейчас может рассматривать разные опции. В частности, подавать какие-то иски на основе решения Верховного суда или же договариваться в обстоятельствах, когда Брюссель будет себя чувствовать сильнее, поскольку Трамп оказался проигравшим в этой инстанции».

В апреле 2025 года Дональд Трамп объявил, что вводит торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. Тогда он дал странам три месяца на то, чтобы провести с США переговоры для заключения новых торговых соглашений.

Анна Кулецкая