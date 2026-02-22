Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
23 февраля в Удмуртии ожидается метель

Утром и днем 23 февраля в Удмуртии прогнозируется метель, сообщает Государственная противопожарная служба республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Участников дорожного движения просят соблюдать внимательность и учитывать состояние дорог.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Удмуртии, 23 февраля ожидается температура воздуха в районе -13…-18°С ночью, а днем — -4…-9°С. Во вторник, 24 февраля, в отдельных районах республики также прогнозируют небольшой снег. Температура ночью повысится до -8...-13°С, днем составит -5...-10°С.