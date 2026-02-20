Снежную погоду прогнозируют в Удмуртии в выходные

Сегодня во второй половине дня на территорию Удмуртии подойдет зона осадков, ожидается небольшой снег и ветреная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь с 20 на 21 февраля интенсивность осадков усилится, возможен умеренный, а в отдельных районах — сильный снег. На дорогах установится снежный накат, заносы, ухудшится видимость при осадках. Температура воздуха в ближайшую ночь составит -7..-12°С, завтра днем — -5..-10°С.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, также ожидается небольшой снег, а к утру облачность уменьшится и существенных осадков в дневные часы не предвидится. Однако после ухода осадков наступит резкое похолодание: к утру воскресенья температура опустится до -13..-18°С, днем максимальная температура достигнет -7..-12°С.

23 февраля на территории региона пройдет небольшой и умеренный снег, ветер усилится. В понедельник ночью температура составит -13..-18°С, днем — -4..-9°С.

По предварительному прогнозу, во вторник, 24 февраля, в отдельных районах республики также ожидается небольшой снег, температура ночью -8..-13°С, днем -5..-10°С.