Финляндия заявила об исчерпании запасов помощи Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки передал Киеву все возможные вооружения из собственных резервов. Об этом она сообщила в интервью телекомпании Yle.

При этом, по словам госпожи Валтонен, объем поддержки необходимо наращивать. «Безусловно. Финляндия отправляет оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. Нужно делать больше»,— сказала она.

Глава МИД подчеркнула, что приоритетом остается запуск общеевропейского пакета помощи Украине на €90 млрд. Для его утверждения требуется согласие всех 27 стран ЕС, однако добиться поддержки Венгрии пока не удалось. «Пытаемся добиться этого»,— отметила министр.

Ранее Financial Times сообщала, что представитель Венгрии в ЕС выступил против идеи привлечения кредита на €90 млрд для Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов поддержать инициативу при условии возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке поставок российской нефти по «Дружбе» из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию сырье по этому маршруту не поступает с 27 января. Господин Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам.