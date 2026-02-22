Дмитриев заявил об активном содействии Кушнера и Уиткоффа урегулированию

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об активном участии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

В своем Telegram-канале господин Дмитриев подчеркнул, что данная работа также направлена на восстановление отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере. Он поделился отрывком из интервью господина Уиткоффа, в котором тот выразил надежду на появление «хороших новостей» в ближайшие недели.

В беседе с Ларой Трамп на Fox News спецпосланник отметил, что предложенные американской стороной «некоторые варианты» могут открыть путь к проведению встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Господин Уиткофф заявил, что российский президент всегда был честен с ним во время совместных встреч.