В Ессентуках ребенок попал в больницу после нападения бездомных собак

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения собак на ребенка в Ессентуках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, мальчик возвращался из магазина, когда на него напали бездомные собаки, одно из животных укусило ребенка. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). «Также приняты меры к организации отлова безнадзорных животных»,— отмечается в сообщении.

Мария Иванова