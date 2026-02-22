Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске завершили на 70%

В ижевском ледовом дворце «Ижсталь» началась чистовая отделка стен, а общая техническая готовность объекта составляет 70%. Вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов вместе с руководителем региональной Федерации хоккея и гендиректором «Белкамнефти им. А.А. Волкова» (один из партнеров строительства) Дмитрием Арсибековым проинспектировали ход работ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«По срокам исполнения работ мы продолжаем двигаться в соответствии с контрактом — июнь 2026 года. Сейчас самые явные изменения видны на ледовой арене. Идет чистовая отделка стен звукоизолирующими панелями в фирменных цветах “Ижстали”. Готовим площадку хоккейной коробки к заливке чистового слоя. Силы также сосредоточены на цокольном этаже. Рабочие проводят отделку общественных санузлов керамогранитом»,— сказал господин Меджитов.

После завершения работ на спортобъект хоккеисты «Ижстали» смогут вернуться для тренировок и проведения матчей домашних серий. На протяжении всех лет реконструкции они проводят игры в спорткомплексе «Олимпиец», что находится за дворцом «Ижсталь». «Для персонала предусмотрены удобные методические кабинеты, тренерские комнаты и медицинский пункт. Для зрителей в арене установят удобные сидения и благоустроят просторные холлы дворца»,— добавил Дмитрий Арсибеков.

В реконструированном ледовом дворце основная раздевалка была увеличена более, чем в два раза. Там разместили зону кухни, отдыха и сушилки для экипировки. Также для хоккеистов обустроили хамам, купель с ледогенератором и тренажерный зал с современным оборудованием. Тренироваться в нем смогут любительские команды, воспитанники школы хоккея и фигурного катания.

Напомним, на арене ледового дворца «Ижсталь» в рамках реконструкции уже установили видеокуб. Сама реконструкция арены идет с 2022 года, когда был заключен контракт с «Республиканской строительной компанией» на 716,9 млн руб. сроком до конца 2024 года. Но в 2023 году из-за отсутствия финансирования работы приостановились, подрядчику выплатили компенсацию в размере 70 млн руб.

Позднее, в феврале 2024 года Удмуртия получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. Новым подрядчиком стала башкирская компания «Тепло-мастер». С ней заключили контракт на первый этап реконструкции за 960,2 млн руб. со сроком исполнения до конца 2026 года. Но в мае 2024 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что работы на объекте поставят «на особый контроль» из-за неуверенности в новом подрядчике, проводившего техработы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.