На арене ледового дворца «Ижсталь» установили видеокуб в рамках реконструкции

Видеокуб и борта хоккейной коробки смонтировали на арене ледового дворца «Ижсталь», который находится в процессе реконструкции. Кадры тестового показа видеороликов в Telegram выложил вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов.

Напомним, реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году, Контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевский организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены, согласно госзакупке, подрядчику выплатили 70 млн руб.

В феврале 2024 года Удмуртия получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. По итогам открытых торгов в мае был определен новый подрядчик — компания «Тепло-мастер» из Башкирии. С ней был заключен контракт на первый этап реконструкции за 960,2 млн руб. со сроком исполнения до конца 2026 года.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, история подрядчика «неоднозначная», ход реконструкции поставлен на особый контроль. Трудности с поиском подрядчика (торги весной 2024 года запускались дважды) он объяснял реализацией подрядчиками больших проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областяхж.

На это время матчи местного хоккейного клуба «Ижсталь» в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) были перенесены в спортивный комплекс «Олимпиец» за ледовым дворцом.