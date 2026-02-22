«Искусство древней Греции», «Пигмалион» и «Вокальная музыка: от бельканто к импрессионизму»

Когда откроется выставка «Искусство древней Греции», что ждет гостей спектакля «Пигмалион», который переосмысливает пьесу Бернарда Шоу, и где состоится концерт «Вокальная музыка: от бельканто к импрессионизму». Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

22 февраля (воскресенье)

В клубе «Ночь» выступит вокалистка Ольга Николаева и группа Hard Jazz Project. В концертной программе заявлены мировые хиты Стиви Уандера, Алиши Киз, Ареты Франклин, Стинга, Майкла Джексона, а также отечественные композиции в оригинальных джазовых, фанковых и латиноамериканских аранжировках. Начало в 20:00.

В ЦК19 пройдет концерт «Вокальная музыка: от бельканто к импрессионизму». В программе — музыка композиторов XVIII-XX веков. Включены произведения Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини, Шарля Гуно, Вольфганга Амадея Моцарта, Николая Римского-Корсакова и других. Начало в 16:00.

23 февраля (понедельник)

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Искусство древней Греции». Экспозиция включает более 160 экспонатов из собрания Государственного исторического музея. Представлены наиболее ранние сосуды — изготовленные на Крите фигурные парфюмерные сосуды с геометрическим орнаментом, а также микенские кратериски (XV–XIII веков до н. э.). Начало в 12:00.

В Доме ученых СО РАН пройдет последний день выставки к 110-летию академика РАМН Евгения Мешалкина, который стал основоположником сибирской кардиохирургии. В экспозицию вошли уникальные фотографии и личные вещи ученого. Начало в 12:00.

24 февраля (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Джазовые размышления». Музыканты квартета Filarmonica представят джазовые транскрипции на темы Дюка Эллингтона, Ирвинга Берлина, Чарли Паркера, Жоао Донато, Фэтса Уоллера, Джанго Рейнхардта, Леона Рассела, Камиля Сен-Санса. Начало в 19:00.

25 февраля (среда)

На сцене Дома ученых СО РАН джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» представит концерт «Салют, Армстронг!». В программе — джазовые стандарты, блюзы и популярные мелодии, созданные американским музыкантом, в оригинальных аранжировках художественного руководителя коллектива Сергея Гершеновича. Начало в 19:00.

26 февраля (четверг)

В Музее связи и техники откроется выставка «Как стать киноволшебником». Она посвящена Леониду Сикоруку, который получил широкую известность благодаря циклу научно-популярных фильмов для детей: «Физика для малышей», «Астрономия для малышей» и «Геометрия для малышей». Они завоевали сердца зрителей в СССР, а его книга «Физика для малышей» была переведена на 15 языков. Начало в 12:00.

27 февраля (пятница)

В театре «Красный факел» покажут спектакль «Пигмалион». Режиссер Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова представят свое видение пьесы Бернарда Шоу. В основе сюжета лежит древнегреческий миф о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую. Однако авторы постановки полностью переосмыслили идею, сделав акцент вовсе не на любовной линии. Начало в 18:30.

Александра Стрелкова