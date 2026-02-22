Полиция пресекла деятельность подпольного покерного клуба в центре Новосибирска

В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом 1 млн руб.). Преступная деятельность пресечена сотрудниками областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из городского отдела полиции №2 «Железнодорожный» при силовой поддержке Росгвардии. Об этом рассказали в главке МВД России по Новосибирской области.

Подпольный покерный клуб правоохранители обнаружили в цокольном этаже дома по улице Депутатской. В тот момент за столом находились 13 клиентов, которых обслуживали крупье и бармен. Среди прочего силовики в ходе обысков изъяли ноутбуки, сейф с игральными фишками, игральные карты, покерный стол, 560 тыс. руб. и черновые записи.

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее задержанные, возраст которых — от 33 до 38 лет, к уголовной ответственности не привлекались. Полиция устанавливает причастность иных лиц к незаконной организации азартных игр.

Михаил Кичанов