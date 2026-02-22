Австралийский фрегат прошел Тайваньский пролив

Корабль Королевских военно-морских сил Австралии прошел через Тайваньский пролив, передает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Toowoomba, фрегат класса Anzac, осуществил плановый проход через Тайваньский пролив для «развертывания регионального присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе», уточнил источник. «Все взаимодействия с иностранными кораблями и самолетами были безопасными и профессиональными», — сообщил он.

Китайская газета Global Times со ссылкой на источник в вооруженных силах КНР сообщила, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела полное отслеживание и мониторинг судна на всем маршруте транзита.

В конце декабря авиационные, военно-морские и ракетные подразделения НОАК вошли в район Тайваньского пролива для масштабных учений «Миссия справедливости 2025». В заявлении военных сказано, что маневры стали «суровым предупреждением» сепаратистским и внешним силам.