В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о незаконной добыче косуль

Группа дознания МО МВД России «Дзержинский» возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) в отношении жителя села Дзержинское. Правоохранители установили его причастность к убийству двух сибирских косуль. Об этом сообщил Telegram-канал полиции Красноярского края.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в Дзержинско-Тасеевском округе. В дежурную часть поступило сообщение от инспектора охотнадзора о том, что на автодороге Канск — Тасеево — Устье обнаружены следы незаконной охоты. «В ходе осмотра места происшествия полицейскими были изъяты части туши и внутренние органы двух особей сибирских косуль»,— рассказали в полиции. Ущерб от незаконной охоты оценивается в 240 тыс. руб.

Фигурант дела полностью признал свою вину. Ему грозит штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Михаил Кичанов