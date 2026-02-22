МИД Финляндии: страна оказала Украине всю возможную помощь

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что страна отправила на помощь Украине «все, что возможно».

«Финляндия делает все, что в наших силах. Но за почти четыре года мы направили все, что возможно, включая оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса»,— сказала госпожа Валтонен в интервью телеканалу Yle.

Глава МИД Финляндии сказала, что европейским странам важно предоставить Украине помощь в виде кредита на €90 млрд. Financial Times 20 февраля писала, что Венгрия в преддверии парламентских выборов заблокировала выделение кредита, которое уже было утверждено Европарламентом.