Последний вывозной рейс для российских туристов вылетел с Кубы

Из Варадеро в Москву вылетел последний вывозной рейс для российских туристов, которые находятся на Кубе. Он стал 11-м с середины февраля.

Рейс, который выполняет авиакомпания «Россия», вылетел из Варадеро 21 февраля в 20:30 по местному времени (22 февраля 4:30 мск). Ожидаемое время в пути составит 12 часов 45 минут.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из стран, которые поставляют нефть на Кубу. В стране начался дефицит топлива, в том числе авиационного, а также возникли перебои с электричеством. Генконсульство России сообщало, что российские авиакомпании организуют вывозные рейсы для россиян, у которых есть обратные билеты. Авиакомпания «Россия» с 24 февраля приостанавливает рейсы на Кубу.