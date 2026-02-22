В аэропорту Ярославля ограничили полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на полеты. Информация об этом появилась 22 февраля в 1:52 в Telegram-канале Росавиации. Там пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

В расписании рейсов ярославского аэропорта указано, что ближайший самолет прибудет в Туношну из Санкт-Петербурга в 21:55, а затем вылетит обратно в 22:45. На данный момент данных о задержках рейсов нет.

Беспилотная опасность в регионе не вводилась. Ограничения были сняты в 5:04.

Антон Голицын