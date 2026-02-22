Все призеры Олимпиады 21 февраля

В субботу, 21 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо было разыграно девять комплектов медалей.

Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 50 км. 1. Йоханнес Клэбо; 2. Мартин Нюэнгет; 3. Эмиль Иверсен (все — Норвегия); … 5. Савелий Коростелев (Россия).

Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км. 1. Осеан Мишлон; 2. Жюлья Симон (обе — Франция); 3. Тереза Воборникова (Чехия).

Фристайл. Микст. Акробатика. 1. Кайла Кун, Коннор Керран и Кристофер Лайллис (США); 2. Лина Коцомара, Пирмин Вернер и Ноэ Рот (Швейцария); 3. Сюй Мэнтао, Ван Синьди, Ли Тяньма (Китай). Мужчины. Ски-кросс. 1. Симоне Деромедис; 2. Федерико Томазони (оба — Италия); 3. Алекс Фива (Швейцария).

Ски-альпинизм. Смешанная эстафета. 1. Эмили Арроп и Тибо Ансельме (Франция); 2. Марианна Фаттон и Йон Кистлер; 3. Ана Алонсо Родригес и Ориоль Кардона (Испания).

Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1. Йоррит Бергсма (Нидерланды); 2. Виктор Торуп (Дания); 3. Андреа Джованнини (Италия). Женщины. Масс-старт. 1. Марейке Груневауд (Нидерланды); 2. Ивани Блонден (Канада); 3. Миа Манганелло (США).

Россиянка Анастасия Семенова не прошла квалификацию, показав девятый результат в своем забеге. В финал выходили восемь лучших из каждого забега.

Керлинг. Мужчины. 1. Сборная Канады; 2. Сборная Великобритании; 3. Сборная Швейцарии.

Бобслей. Женщины. Двойки. 1. Лаура Нольте и Дебора Леви; 2. Лиза Буквитц и Неле Шутен (все — Германия); 3. Кейлли Армбрустер Хамфрис и Джасмин Джонс (США).

Медальный зачет Олимпиады досрочно выиграла сборная Норвегии (18 золотых, 11 серебряных, 11 бронзовых наград). Полная таблица — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов