Сборная Финляндии завоевала бронзу олимпийского хоккейного турнира

Сборная Финляндии обыграла команду Словакии в матче за третье место на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Финны открыли счет в середине первого периода, отличился Себастьян Ахо. В середине второго игрового отрезка они удвоили преимущество благодаря точному броску Эрика Хаулы. За 30 секунд до перерыва Томаш Татар отыграл одну шайбу, однако заключительную двадцатиминутку словаки провалили. В большинстве отличился Роопе Хинц, следом голом отметился Каапо Какко. Последние две шайбы, авторами которых стали Йоэль Армиа и Хаула, оформивший в итоге дубль, отправились в пустые ворота.

Таким образом, сборная Финляндии в седьмой раз завоевала медаль Олимпийских игр. На прошлой, пекинской Олимпиаде (на нее не поехали игроки Национальной хоккейной лиги) состоялась ее единственная победа. Словаки попали в тройку призеров хоккейного турнира на Играх однажды, четыре года назад.

Финал состоится в воскресенье, 22 февраля, в заключительный день Олимпиады в Италии. В нем сойдутся сборные Канады и США. Матч начнется в 16:10 (мск).

Арнольд Кабанов