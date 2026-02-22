Немецкие бобслеистки Нольте и Леви выиграли соревнования двоек на Олимпиаде

Немки Лаура Нольте и Дебора Леви взяли золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях двоек. Бобслеистки показали время 3 минуты 48,46 секунды.

Серебро завоевали их соотечественницы Лиза Буквитц и Неле Шутен (3 минуты 48,99 секунды). Бронза досталась американкам Кейлли Армбрустер Хамфрис и Джасмин Джонс (3 минуты 49,21 секунды).

27-летняя Лаура Нольте и 28-летняя Дебора Леви также первенствовали в двойках на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Нольте также успела завоевать серебряную награду в Кортина-д'Ампеццо в состязаниях монобобов.

Арнольд Кабанов