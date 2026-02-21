NASA может отложить отправку космонавтов к Луне

Руководитель NASA Джаред Айзекман сообщил, что агентство может отложить запланированный на март запуск пилотируемой миссии Artemis II («Артемида-2»). На корабле Orion («Орион») четверо космонавтов должны были облететь Луну.

«Понимаю, что люди разочарованы этим событием. Такое разочарование больше всего ощущает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому начинанию»,— написал господин Айзекман в соцсети X.

Как указано в сообщении NASA, ракету Artemis II и корабль Orion могут вернуть в здание сборки. Космическое агентство пояснило, что 21 февраля специалисты обнаружили перебои в подаче гелия к промежуточной криогенной двигательной ступени ракеты. «Быстрая подготовка позволяет NASA потенциально сохранить апрельское стартовое окно, если потребуется отмена запуска»,— добавило NASA.

Джаред Айзекман говорил, что полет «станет большим шагом к возвращению Америки на Луну». Предварительной датой старта изначально выбрали 6 марта. Сроки запуска ракеты ограничены, поскольку в марте всего пять дней, когда возможно реализовать миссию.