NASA готово отправить астронавтов к Луне в начале марта

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о готовности отправить четверых астронавтов к Луне в рамках экспедиции «Артемида-2» в начале марта. Как отмечает AP, в марте всего пять дней, когда возможно реализовать эту миссию. Для полета предварительно выбрано 6 марта.

В рамках экспедиции «Артемида-2» экипаж облетит Луну на борту космического корабля «Орион», который будет запущен с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. В NASA отмечают, что решение о полете в марте было принято после того, как 19 февраля успешно завершилась вторая репетиция заправки ракеты. В ходе первого испытания была обнаружена утечка жидкого водорода.

По словам администратора NASA Джареда Айзекмана, этот полет «станет большим шагом к возвращению Америки на Луну». Астронавты Грегори Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен будут первыми, кто полетит на Луну с момент полета с тех пор, как в 1972 году была осуществлена миссия «Аполлон-17».

Алена Миклашевская