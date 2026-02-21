Наставник «Локомотива» пожелал Гернату удачи на Олимпиаде

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли пожелал удачи словацкому защитнику Мартину Гернату на Олимпийских играх. Об этом он сообщил в ходе послематчевой пресс-конференции в Ярославле 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Звягин, Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив» Сергей Звягин, Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив»

Сейчас на Олимпиаде в Италии в составе сборной Словакии играет защитник «Локомотива» Мартин Гернат. По ходу хоккейного турнира Гернат отметился тремя голевыми передачами и одним голом.

«Рады за Мартина Герната, который хорошо себя проявляет. Сегодня разговаривал с ним и пожелал удачи в игре за третье место»,— прокомментировал Боб Хартли. 21 февраля в матче за третье место встретятся Словакия и Финляндия. 22 февраля в финале сыграют США и Канада.

Пресс-конференция проходила после матча «Локомотива» с минским «Динамо» регулярного чемпионата КХЛ. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы победили на домашней арене со счетом 5:4. Победную шайбу в буллитной серии забросил Артур Каюмов.

«Интересная игра, очень важная победа для нас — как с турнирной точки зрения, так и потому, что мы всегда хотим выигрывать перед своими болельщиками. Знаем, что соперник непростой, с очень сильной атакующей линией. Мы повели 3:1, но стали действовать чуть пассивно, после чего соперник сравнял счет. В овертайме обе команды имели свои шансы, а в серии буллитов наши лидеры принесли результат. Даниил Исаев (вратарь «Локомотива» — прим. «Ъ-Ярославль») выдал еще одну классную игру»,— прокомментировал Боб Хартли.

Наставник отметил, что против минского «Динамо» сложно играть. По словам Боба Хартли, его команда допустила несколько ошибок и позволила сопернику вернуться в игру.

«С другой стороны, понравилось, как мы шли на ворота, сегодня несколько таких голов забили. Ребята достойны, чтобы отметить, как они сыграли в атаке, с другой стороны, могли сыграть лучше в обороне. Нужно отдать должное и сопернику, они действовали хорошо»,— отметил Хартли.

Журналисты спросили наставника про переход в три звена при равном счете. Главный тренер «Локомотива» объяснил, что эти три звена оставались на льду, потому что хорошо играли, а в приоритете сейчас победы, которые помогут закрепиться команде на первом месте в Западной конференции и получить преимущество домашнего льда в плей-офф.

«Преимущество своего льда не гарантирует победу в серии, но если посмотреть на результаты в моих седьмых матчах, то дома значительно больше побед, чем в гостях»,— пояснил наставник.

«Локомотив» по состоянию на 21 февраля занимает первое место на Западе с 83 очками. На втором — минское «Динамо» с 76 очками. 24 февраля «Локомотив» встретится дома с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова