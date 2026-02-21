Пожар в жилом доме в центре Москвы локализовали

Пожар в жилом доме в районе метро «Октябрьская» в центре Москвы локализован на площади 150 кв. м. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

По данным пресс-службы МЧС, открытое горение потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар начался сегодня вечером на улице Донская. По данным агентства «Москва», возгорание началось в квартире на третьем этаже. Там загорелись мебель и вещи. Огонь стал быстро распространяться по деревянным перекрытиям — горели как минимум три квартиры. Эвакуировали 25 человек.