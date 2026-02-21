В центре Москвы горит жилой дом

Жилой дом загорелся в Москве в районе метро «Октябрьская», сообщила пресс-служба столичного МЧС. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Донской улице.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в доме горят три квартиры. Огонь идет по деревянным перекрытиям. По данным агентства «Москва», пожар распространился на три этажа — с третьего по пятый.

«Москва» сообщает, что источник возгорания — квартира на третьем этаже. Там загорелись мебель и вещи. Эвакуированы 25 человек. Спасатели повысили ранг сложности до второго. Информация о пострадавших не поступала.