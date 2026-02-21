Два человека пострадали при ударе дрона в Белгородской области

Два человека пострадали при ударе FPV-дрона по автомобилю в районе села Головчино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Осколочные ранения разных частей тела получили мужчина и женщина. Бригада скоро помощи привезла их в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль поврежден.

Господин Гладков сообщил о повреждениях инфраструктуры и линий электропередачи. В селе Мелихово Корочанского округа отключали свет, аварийные бригады уже восстановили электроснабжение. Жители хутора Екатериновка Волоконовского округа и села Мешковое Шебекинского округа остаются без электричества. К восстановительным работам приступят после согласования с Минобороны России.

С 14:00 по 20:00 мск силы ПВО сбили над Россией 89 БПЛА, 61 из них — над территорией Белгородской области.