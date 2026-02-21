Над Россией за шесть часов сбили 89 беспилотников

Силы ПВО сбили 89 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России с 14:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 61 БПЛА. 19 дронов сбили над Белгородской областью. Семь беспилотников уничтожили над Курской областью, два БПЛА — над Калужской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при налете беспилотников. FPV-дрон ударил по автомобилю, пострадали мужчина и женщина. Повреждены объекты инфраструктуры и линии электропередачи. Губернаторы Калужской и Брянской областей Владимир Шапша и Александр Богомаз сообщили, что пострадавших нет.