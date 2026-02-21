Евросоюз надеется, что Россия проиграет в конфликте с Украиной, однако стратегия главы евродипломатии Каи Каллас провальная, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время предвыборной кампании в Бекешчабе.

«Я просто скажу, что Наполеон и Гитлер пытались это сделать. Они не смогли, а потом Кайя Каллас... Это провальная стратегия с ужасными жертвами», – подчеркнул Орбан. Его слова приводит издание Origo.

Господин Орбан заявил, что Евросоюз отправляет финансовую помощь Украине, однако сам для этого вынужден брать кредиты в международных банках. При этом венгерский министр выразил сомнения, что Киев вряд ли вернет эти деньги. «ЕС хочет выделить достаточно денег, чтобы войны хватило еще на два года»,— отметил Виктор Орбан.

На Мюнхенской конференции 15 февраля Кая Каллас призвала европейские страны разработать ключевые требования к России до начала мирных переговоров по Украине. В своей речи она привела эстонскую поговорку: если требуешь много — получишь мало; если требуешь мало — не получишь ничего.