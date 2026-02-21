Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нидерландская конькобежка Груневауд взяла золото Олимпиады в масс-старте

Конькобежка Марейке Груневауд выиграла масс-старт на Олимпийских играх в Италии. Нидерландка набрала 60 спринтерских очков и показала время 8 минут 34,70 секунды.

Марейке Груневауд

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Второе место заняла канадка Ивани Блондин (40 очков; 8.35,09). Бронзовым призером стала американка Миа Манганелло (20; 8.35,39).

Марейке Груневауд 27 лет. Ранее на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо она стала серебряным призером в командной гонке. Также нидерландка пять раз побеждала на чемпионатах мира на отдельных дистанциях.

Таисия Орлова

