40-летний норвежский конькобежец Бергсма выиграл масс-старт на Олимпиаде

Конькобежец Йоррит Бергсма взял золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в масс-старте. В финальном забеге нидерландец набрал 68 спринтерских очков и показал время 7 минут 55,50 секунды

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Второе место занял датчанин Виктор Торуп (47 очков; 8.0,52). Третьим стал итальянец Андреа Джованнини (21; 8.04,42).

Йорриту Бергсме 40 лет. Он стал двукратным олимпийским чемпионом. На Играх-2014 в Сочи нидерландец взял золото на дистанции 10000 м. Также Бергсма является пятикратным чемпионом мира.

Таисия Орлова