Министр торговли Франции рассказал о возможном ответе ЕС на тарифы Трампа

У Евросоюза есть инструмент для ответного удара по США, если американский президент Дональд Трамп введет новые пошлины. Об этом в интервью Financial Times рассказал министр торговли Франции Николя Форисье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр торговли Франции Николя Форисье

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Министр торговли Франции Николя Форисье

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Господин Форисье отметил, что Франция ведет переговоры со своими коллегами из ЕС и Еврокомиссией по поводу решения господина Трампа ввести единый глобальный тариф в 10%. Американский президент заявил о такой мере после решения Верховного суда США. Тот постановил, что многие из существующих пошлин в отношении торговых партнеров США незаконны.

По данным FT, ответ ЕС может включать применение «торговой базуки» — инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument, ACI). С его помощью европейские страны смогут контролировать экспорт, вводить пошлины на услуги, а также исключать американские компании из контрактов ЕС на закупки. Французские чиновники в беседе с газетой отметили, что применение ACI может затронуть крупные технологические компании США.

Газета отмечает, что ЕС также может ввести ответные пошлины на американские товары на сумму более €90 млрд ($106 млрд).

20 февраля Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Дональд Трамп назвал решение Верховного суда позором и заявил, что у него есть запасной план.