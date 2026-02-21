Джеймс Милнер побил рекорд по количеству матчей в чемпионате Англии по футболу

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер установил рекорд по количеству матчей в чемпионате Англии по футболу. В субботу 40-летний хавбек попал в стартовый состав на встречу 27-го тура против «Брентфорда».

Теперь на счету Милнера 654 матча в первенстве страны. Ранее рекорд принадлежал другому английскому полузащитнику — Гаррету Барри (653 игры).

Больше всего матчей — 230 — Джеймс Милнер провел в составе «Ливерпуля», с которым за восемь лет выиграл все возможные трофеи: стал чемпионом, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка UEFA. Также он играл за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс». На его счету 58 голов и 87 результативных передач в матчах лиги. Милнер также является рекордсменом по количеству сезонов в Премьер-лиге (24).

За сборную Англии Милнер провел 61 матч. В них он отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами.

Арнольд Кабанов