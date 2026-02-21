Лавров надеется, что ДТП на Байкале не сократит турпоток из Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования своему коллеге из КНР Ван И после гибели китайских туристов на озере Байкал 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Господин Лавров отметил, что в России ведется следствие по факту случившегося. Российская сторона проинформирует правительство Китая об итогах. Глава МИД РФ выразил надежду, что инцидент не повлияет на турпоток двух стран.

Днем 20 февраля возле мыса Хобой под лед ушел УАЗ. В машине находились восемь туристов из Китая и водитель. Восемь человек погибли, одному туристу удалось спастись. По версии следствия, автомобиль попал в ледовый разлом. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.