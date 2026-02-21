Сборная Франции выиграла смешанную эстафету в ски-альпинизме на Олимпиаде

Французские ски-альпинисты Эмили Арроп и Тибо Ансельме завоевали золото Олимпийских игр в смешанной эстафете. Они показали время 26 минут 57,44 секунды.

Серебро досталось швейцарцам Марианне Фаттон и Йону Кистлеру, отставшим на 11,86 секунды. Бронзовые медали взяли испанцы Ана Алонсо Родригес и Ориоль Кардона (+26,50).

Ранее на Играх в Италии 28-летняя Эмили Аропп стала серебряным призером в женском спринте. 28-летний Тибо Ансельме завоевал бронзу в мужском спринте. Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр.

Таисия Орлова