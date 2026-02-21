Осеанская волна

Женский масс-старт на 12,5 км, закрывший 21 февраля биатлонную программу итальянской Олимпиады, принес шестую победу оказавшейся невероятно сильной французской команде. Автором ее стала молодая спортсменка Осеан Мишлон, хотя после заключительного рубежа казалось, что дело идет к сенсационному золоту чешки Терезы Воборниковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французская биатлонистка Осеан Мишлон выиграла масс-старт на 12,5 км

Фото: Christophe Ena / AP Французская биатлонистка Осеан Мишлон выиграла масс-старт на 12,5 км

Фото: Christophe Ena / AP

По сравнению с львиной долей предыдущих биатлонных гонок Олимпиады этот масс-старт выделялся тем, что на главный вопрос — как распределятся медали — отказывался отвечать вплоть до самого конца. В нем все постоянно менялось, переворачивалось, а тренды было сложно уловить.

После заключительной стрельбы все, кто следит за биатлоном, должны были вздрогнуть от изумления.

Так, кто это впереди? Тереза Воборникова?! Чешская биатлонистка, у которой в карьере не было вообще никаких личных медалей и которая в пятерку-то на Кубке мира заехала всего однажды?

А за ней — кто? Шведка Анна Магнуссон? Тоже на претендентку на что-то серьезное совсем не походила, в отличие, например, от сестер-соотечественниц Ханны и Эльвиры Эберг. И надо же, ни разу не промахнулась, хотя снег в Антхольце такой плотный, что иногда кажется, что и разглядеть-то мишени проблема.

А где фаворитки? Французские, например — трехкратная чемпионка этой Олимпиады Жюлья Симон и только что лидировавшая Осеан Мишлон. Как и завершающая карьеру выдающаяся итальянка Доротея Вирер. Не увидит сегодня публика ее прощального триумфа — не те уже ноги…

А вот Воборникова, двигаясь к финишу, скорость не собирается снижать. И Магнуссон держится молодцом. Терпеть-то им совсем недолго — пару километров.

Призрак грандиозной сенсации полетал-полетал над олимпийской трассой, побудоражил воображение — и скрылся, когда началась серия финальных подъемов.

Осеан Мишлон, новое лицо во французской сборной, в первый из них пошла так, что сожрала с потрохами Магнуссон и взяла в прицел Воборникову. На втором приблизилась к чешке вплотную. На третьем обошла соперницу. Наглость у Мишлон в 23 года била через край. Наглость принесла ей олимпийское золото. А сдавшаяся в этом поединке Воборникова затем пропустила вперед еще и Симон. Праздник на французской улице гремел на всю катушку.

Алексей Доспехов