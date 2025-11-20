ВКлючилось замедление

За девять месяцев 2025 года темпы роста выручки VK (MOEX: VKCO) (MOEX: VKCO) сократились с 21% до 10%. Замедление наблюдается и у других активов холдинга. Так, в его основном направлении «Социальные платформы и медиаконтент» темпы выручки сократились более чем в три раза. По словам аналитиков из отрасли, это связано с сокращением рекламной активности брендов в сервисе, а также с общей экономической ситуацией.

“Ъ” ознакомился с неаудированной отчетностью VK за третий квартал и девять месяцев 2025 года. Из нее следует, что темпы роста выручки компании замедлились за январь—сентябрь с 21% (109,6 млрд руб.) до 10% (111,3 млрд руб.) год к году. В основном направлении холдинга — «Социальные платформы и медиаконтент» (объединяет «ВКонтакте» и «Одноклассники», занимает около 70% в общей структуре выручки VK) — темпы роста выручки замедлились с 22,1% до 6%, до 77 млрд руб.

Согласно отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2025 года, выручка направления в основном формируется за счет доходов от онлайн-рекламы, пользовательских платежей в играх и мини-аппах, а также от виртуальных подарков и стикеров.

Выручка от онлайн-рекламы за три квартала 2025 года не уточняется в отчетности, однако за аналогичный период 2024 года она составляла 65,9 млрд руб. при росте на 19%. При этом темпы роста доходов от онлайн-рекламы от среднего и малого бизнеса (МСБ) на платформе сократились с 27% до 12%. Темпы роста выручки соцсети «ВКонтакте» также сократились с 27% до 10%.

Рост базы подписчиков сервиса «VK Музыка» на конец третьего квартала сократился с 27% до 13% год к году. Темпы среднесуточных просмотров «VK Клипов» за девять месяцев сократились с 107% до 51%.

За третий квартал темпы среднесуточных просмотров «VK Видео» сократились с 48,5% до 19%, у «VK Знакомств» темпы средней месячной аудитории за период сократились с 32% до 8%, темпы выручки сервиса — с 66% до 42%.

Замедляются также и другие активы холдинга. Так, например, в VK Tech (включает программные лицензионные продукты и облачные сервисы) темпы роста выручки за девять месяцев 2025 года сократились с 60,1% (7,7 млрд руб.) до 39% (10,7 млрд руб.).

При этом сегмент «Экосистемные сервисы и прочие направления» (сервисы Mail, магазин приложений RuStore, игровая платформа VK Play, единый аккаунт для авторизации VK ID и др.) увеличил темпы роста выручки с 14,5% до 21%, до 20,4 млрд руб., таким образом обогнав по показателю основное направление холдинга.

В VK сообщили “Ъ”, что динамика рекламной выручки находится под влиянием общерыночных факторов, а фокусом компании является развитие точек долгосрочного роста и повышение рентабельности. Рост выручки сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» в компании связывают с развитием RuStore, «Облака Mail» и YClients. При этом сокращение роста базы подписчиков в «VK Музыке» там объясняют постепенным снижением эффекта низкой базы в прошлые периоды.

Замедление темпов роста холдинга VK может быть связано с общей экономической ситуацией в стране, а именно снижением потребительской активности, предполагает гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец.

Замедление основного направления холдинга напрямую связано с сокращением рекламных бюджетов и темпов выручки от сегмента МСБ, который является основным рекламодателем для VK, считает господин Гориславец. «Альтернативные каналы коммуникаций предлагают более дешевые рекламные инструменты, что позволяет им быстрее наращивать клиентский портфель»,— поясняет он.

В «Регблоке» не видят значительного притока активных пользователей по линии соцсети и медиаплатформы VK. Это связано с качественным отставанием группы от «замедленных» или заблокированных иностранных платформ, считает главный аналитик компании Анна Авакимян. Однако монетизация идет более быстрыми темпами именно в новых сегментах, которые рассматриваются как «экосистемные», добавляет она. В экосистемах сервиса в ближайшие шесть-девять месяцев выручка тоже начнет замедляться, а компания будет пытаться купировать этот процесс оптимизацией персонала и инвестиционных программ, заключает эксперт.

Варвара Полонская