Французская биатлонистка Мишлон завоевала золото Олимпиады в масс-старте

Биатлонистка Осеан Мишлон взяла золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в масс-старте на 12,5 км. Она преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Серебро завоевала ее соотечественница Жюлья Симон (+6,6 секунды; 1 осечка). Бронзовым призером стала американка Тереза Воборникова (+7,4; 1).

Осеан Мишлон 23 года. Ранее на Играх в Италии француженка стала победительницей в эстафете и взяла серебро в спринте.

29-летняя Симон на текущих Играх стала обладательницей трех золотых наград (в смешанной эстафете, индивидуальной гонке и эстафете). 25-летняя Воборникова впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль.

Таисия Орлова