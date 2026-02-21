Путин пожелал Ресину «успехов на благо Москвы и всей нашей страны»

Президент РФ Владимир Путин поздравил депутата Госдумы Владимира Ресина с 90-летием. Глава государства отметил работу юбиляра по воссозданию в Москве исторических объектов, в том числе рабочего кабинета президента в Кремле и храма Христа Спасителя.

«Желаю вам здоровья и успехов на благо Москвы, москвичей и всей нашей страны», - сказал Владимир Путин в документальном фильме о Владимире Ресине на телеканале «Россия 24». Он также указал на личные качества депутата, выделив профессионализм и обязательность. «Все знали, что, если Ресин за что-то взялся, это будет сделано наверняка», — добавил президент.

С днем рождения господина Ресина также поздравили мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Глава РПЦ наградил многолетнего куратора программы по строительству православных храмов в столице орденом Александра Невского.