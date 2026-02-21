Глава РПЦ наградил депутата Госдумы Ресина орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил своего советника, депутата Госдумы Владимира Ресина орденом Александра Невского I степени. В поздравлении по случаю 90-летнего юбилея господина Ресина глава РПЦ отметил его «неизменную настойчивость и последовательность» при реализации программы строительства храмов в Москве.

«Во внимание к вашим заслугам ... полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного великого князя Александра Невского», — отметил патриарх.

Столичную программу строительства православных храмов (прежде называлась «Программа 200 храмов») в 2009 году инициировал сам Кирилл. Для сбора средств был создан специальный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы». Помимо главы РПЦ, сопредседателем попечительского совета является мэр Сергей Собянин. Он также поздравил Владимира Ресина с юбилеем.

В декабре 2025 года в интервью изданию «Московская перспектива» господин Ресин сообщил, что за 15 лет с момента запуска программы в городе «оформили, спроектировали и начали строительство почти 300 храмовых комплексов». По его словам, уже построены 152 капитальных храма, большинство из которых введены в эксплуатацию и работают. «Еще 122 малые деревянные временные церкви и часовни появились там, где приходы просили быстрее начать богослужения», — рассказал депутат.