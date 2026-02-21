В Удмуртии вновь ввели сигнал «Беспилотная опасность»

В Удмуртии в 17:20 вновь объявили сигнал «Беспилотная опасность», сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин. Также вновь ввели ограничения в аэропорту Ижевска на прием и выпуск воздушных судов, согласно сообщению Росавиации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, сегодня, 21 февраля в республике уже вводили «Беспилотную опасность». Сигнал действовал 15 часов. Также дважды за сутки объявляли сигнал «Ковер», что временно ограничил прием и выпуск самолетов в аэропорту Ижевска.

UPD: с аэропорта Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Также был отменен сигнал «Беспилотная опасность».