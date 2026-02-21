Россия и МАГАТЭ обсуждают режим тишины для ремонта на Запорожской АЭС

«Росатом», Минобороны, Росгвардия и МИД обсуждают с МАГАТЭ сроки и условия режима тишины, чтобы отремонтировать поврежденную линию электропередачи на Запорожской АЭС. Из-за обстрелов ЛЭП «Феросплавная-1» не работает с 10 февраля. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью отраслевой газете «Страна Росатом».

По словам господина Лихачева, 10 февраля ВСУ обстреляли не только ЛЭП, но и открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС, а также тепловой коллектор, который обеспечивал отопление Энергодара. «И если подачу тепла мы восстановили быстро — в течение дня, то возобновление энергоснабжения по поврежденной линии в сложившихся условиях невозможно»,— сказал глава Росатома в интервью отраслевой газете «Страна Росатом» (цитата по ТАСС).

По оценкам госкорпорации, ремонт займет несколько дней. Алексей Лихачев назвал значительным ущерб от обстрелов и отметил, что ремонтные работы придется вести на «простреливаемом участке».

До этого линию «Ферросплавная-1» уже отключали из-за обстрелов 2 января. Ее ремонт начался 18 января, на следующий день подача электроэнергии по линии возобновилась. Для ремонта линии Россия и Украина при посредничестве МАГАТЭ согласились на локальный режим прекращения огня вокруг ЗАЭС.