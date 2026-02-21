Ученый из КБР разработал новый способ контроля эффективности терапии рака

Выпускник школы из города Чегем Канамат Эфендиев получил премию правительства Москвы за создание инновационного метода контроля эффективности лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает администрация КБР.

Ученый получил премию правительства Москвы. Торжественная церемония награждения молодых ученых по итогам 2025 года прошла в столичном правительстве. Награды получают за выдающиеся достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за создание и внедрение инновационных решений в экономику и социальную сферу Москвы. Из 1404 заявок лауреатами признали 77 исследователей.

Канамат Эфендиев работает научным сотрудником лаборатории лазерной биоспектроскопии Института общей физики РАН. Он создал принципиально новый способ мониторинга результативности терапии пациентов с новообразованиями.

Комплексный подход ученого включает не только лазерное воздействие на опухоль в рамках фотодинамической терапии, но и отслеживание эффективности процедуры в режиме реального времени. Это дает возможность быстро корректировать параметры воздействия для каждого больного. Методику уже используют в клинической практике при терапии новообразований кожи, желчных протоков, головного мозга и других локализаций.

Тат Гаспарян