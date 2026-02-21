В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 м/с. Предупреждение Гидрометцентра действует до 21:00 мск 22 февраля.

Желтый уровень погодной опасности установлен еще для 11 регионов Центрального федерального округа. Среди них — Калужская, Смоленская, Владимирская, Брянская, Белгородская области.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Московской области в ночь на 22 февраля ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура будет в районе 7-9- градусов ниже нуля в Москве и от -7 до -12 градусов в Подмосковье. Осадков не ожидается. Днем в воскресенье возможен небольшой снег в Москве, а по области — местами умеренный.

19 февраля в столице и области объявляли оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов. Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировала высоту снега в Москве на уровне 80 см. Показатель стал максимальным за все 72 года наблюдений.