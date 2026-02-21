Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Удмуртии отменили спортивные мероприятия из-за угрозы атаки БПЛА

В Удмуртии отказались от проведения уличных спортмероприятий в ближайшие три дня. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«21, 22 и 23 февраля отменяются все уличные массовые спортивные мероприятия в связи с сохранением угрозы атаки БПЛА»,— говорится в сообщении.

Напомним, в республике 21 февраля на протяжении 15 часов сохранялся режим «Беспилотная опасность». Дополнительно дважды объявляли сигнал «Ковер», временно ограничивший прием и выпуск самолетов в аэропорте Ижевска, и вводили сигнал «Опасное небо» после удара беспилотника по одному из объектов республики.