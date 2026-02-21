Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпиаде

Лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Италии. Россиянин финишировал за 2 часа 10 минут 23,1 секунды.

Весь пьедестал заняли норвежские спортсмены. Золото взял Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за 2 часа 6 минут 44,8 секунды. Серебряным призером стал Мартин Нюэнгет (+8,9), бронзовым — Эмиль Иверсен (+30,7). Савелий Коростелев шел четвертым, однако на последнем круге его обогнал француз Тео Шели.

Ранее на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне. Также россиянин занял 15-е место в раздельной гонке на 10 км и 35-е — в спринте.

В декабре 22-летний Савелий Коростелев получил нейтральный статус, после чего выступил на нескольких этапах Кубка мира. Лучший результат — пятое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в немецком Оберхофе. На юниорском уровне россиянин дважды выигрывал чемпионат мира.

Таисия Орлова