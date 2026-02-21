«Сказка о царе Салтане» Андреасяна с начала проката собрала 1 млрд рублей

Фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна за девять дней проката собрал 1,008 млрд руб. Больше половины (671,1 млн руб.) картина заработала в первый уикенд 12-15 февраля. Фильм посмотрели полмиллиона человек.

Российские картины, вышедшие в прокат с начала года, всего заработали почти 12 млрд руб., указывает ТАСС.

Премьера фильма господина Андреасяна по мотивам сказки Александра Пушкина состоялась в Москве 5 февраля. В картине снялись Павел Прилучный, супруга режиссера Елизавета Моряк, Ольга Тумайкина, Алексей Онежен, Алиса Кот и другие.