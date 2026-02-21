Приставы конфисковали майнинг-ферму в школе в Нефтеюганске
Сотрудники ФССП Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) конфисковали оборудование из майнинговой фермы в нефтеюганской школе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Дело передали в суд в апреле 2025 года. Следствие установило, что в январе 2023 года по просьбе сына завуч школы установила майнинговое оборудование в подсобном помещении. Школе был причинен ущерб на сумму 680 тыс. руб.
Общая сумма прибыли составила около 1 млн руб. Обвиняемой вменяют преступление по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).